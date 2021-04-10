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В Электростали рухнула кровля горящего мебельного склада

Иван Линдеманн
05:38 10.04.2021
В тушении участвуют 59 человек и 20 единиц техники. О пострадавших или погибших не сообщается.
В Электростали рухнула кровля горящего мебельного склада
© Фото: МЧС России
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В подмосковной Электростали произошло обрушение кровли горящего мебельного склада на площади 2500 квадратных метров. Об этом заявили в МЧС.

«Обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров, стен - на 800 квадратных метров», - сказано в сообщении.

В экстренной службе добавили, что пожар локализован на площади 3600 квадратных метров.

Возгорание произошло 9 апреля около 21:30.  В тушении участвуют 59 человек и 20 единиц техники. О пострадавших или погибших не сообщается.

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