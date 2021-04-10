В стране и мире В Электростали рухнула кровля горящего мебельного склада Иван Линдеманн В тушении участвуют 59 человек и 20 единиц техники. О пострадавших или погибших не сообщается. © Фото: МЧС России Читайте нас на: В подмосковной Электростали произошло обрушение кровли горящего мебельного склада на площади 2500 квадратных метров. Об этом заявили в МЧС. «Обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров, стен - на 800 квадратных метров», - сказано в сообщении. В экстренной службе добавили, что пожар локализован на площади 3600 квадратных метров. Возгорание произошло 9 апреля около 21:30. В тушении участвуют 59 человек и 20 единиц техники. О пострадавших или погибших не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика