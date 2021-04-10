Горит по всей площади: в Электростали больше семи часов полыхает склад мебели

В подмосковной Электростали более семи часов полыхает склад мебели. Сообщение о возгорании поступило 9 апреля в 21:36. На тот момент сообщалось, что огонь охватил 1000 квадратных метров. По состоянию на 4:35 10 апреля, площадь возгорания достигла 3600 «квадратов».

В МЧС уточнили, что горит все здание. В тушении участвуют 59 человек и 20 единиц техники.

Справиться с огнем пока не удается. О пострадавших или погибших не сообщается.