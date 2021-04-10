СМИ: Блинкен встретится с партнерами по НАТО из-за России

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует вновь встретиться в Брюсселе с партнерами по НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Причиной повторного визита, как пишет издание, стала обеспокоенность США «передвижением российских войск возле украинской границы».

По данным Bloomberg, встречи продлятся большую часть следующей недели. Примерно в то же время министр обороны США Ллойд Остин встретится в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Первый визит Блинкена в Европу для переговоров в рамках альянса состоялся в конце марта этого года.