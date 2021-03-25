США и ЕС выставили условие для продолжения диалога с Россией

Американская и европейская стороны готовы общаться с Россией, если она оставит так называемые «конфронтационные подходы». Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам переговоров в Брюсселе.

«Обе стороны заявили, что они готовы общаться с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призывать Россию оставить конфронтационные подходы», - цитирует заявление РИА Новости.

Блинкен и Боррель также отметили решимость координироваться в связи с якобы «представляющим вызов поведением России».

Ранее в Белом доме заявили, что у России и США есть сферы, которые представляют взаимный интерес для совместной работы.