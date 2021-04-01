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Солнце в тюбике: как автозагар влияет на здоровье кожи

Анна Берестовая
00:28 01.04.2021
Есть большое различие в применение автозагара разово и постоянном использовании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала «Звезде», как влияет на здоровье кожи автозагар. Медик отметила, что во многих случаях применение данного декоративного средства является, можно сказать, вынужденным в связи с увлечениями или работой.

«Есть же целая индустрия... когда люди должны каким-то образом подчеркнуть рельеф своей кожи, выделить мышцы. И вот очень часто они не ходят в солярий, хотя многие это делают, а используют средство на масляной основе в виде автозагара», - объяснила врач.

Мокина отметила, что при отсутствии аллергических реакций и благополучном перенесении автозагара, от разового применения ничего не случится. На постоянной же основе подобные средства лучше не применять.

«Не каждая кожа действительно хорошо на это реагирует. Так что как только вы принимаете душ, что происходит практически каждый день, или идете купаться в море, автозагар смывается. Так что здесь нужно подумать, для вас это красиво или нет», - указала дерматолог.

Ранее на портале «Здоровье с Еленой Малышевой» разместили информацию о вредных привычках, портящих состояние кожи. В первую очередь к ним отнесли нетщательное умывание. Также негативно влияет на внешний вид и здоровье кожи курение и неправильное лечение акне.

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