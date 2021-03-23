Названы пять «смертельных» ошибок для кожи
Вредные привычки, которые могут оказать серьезное воздействие на кожу, были перечислены на портале «Здоровье с Еленой Малышевой». В первую очередь внимание россиян обратили на умывание лица перед сном, так как в ночное время клетки дермы восстанавливаются и обновляются, только если кожа полностью очищена.
«Грязь, кожный жир и не смытая косметика засоряют поры, провоцируют акне и пересушивают кожу», — сообщается в статье.
Также рекомендуется бросить такую вредную привычку как курение: оно вызывает уменьшение притока крови к кожным покровам. Вследствие возникает дефицит кислорода и питательных веществ в дерме. Из-за токсичных веществ в табачном продукте теряется упругость и эластичность кожи.
К проблемам с кожей может привести использование солнцезащитного средства лишь один раз в день.
«Наносите его в любое время года и обновляйте каждый раз перед выходом на улицу», —говорится на сайте.
Кроме того, кожа становится более беззащитной перед солнцем из-за любви к сладкому.
Еще одной опасной для кожи привычкой является некорректное лечение акне. В материале уточняется, что при самостоятельном выдавливании нарывов есть риск возникновения шрамов или занесения инфекции в организм.