Названы пять «смертельных» ошибок для кожи

Вредные привычки, которые могут оказать серьезное воздействие на кожу, были перечислены на портале «Здоровье с Еленой Малышевой». В первую очередь внимание россиян обратили на умывание лица перед сном, так как в ночное время клетки дермы восстанавливаются и обновляются, только если кожа полностью очищена.

«Грязь, кожный жир и не смытая косметика засоряют поры, провоцируют акне и пересушивают кожу», — сообщается в статье.

Также рекомендуется бросить такую вредную привычку как курение: оно вызывает уменьшение притока крови к кожным покровам. Вследствие возникает дефицит кислорода и питательных веществ в дерме. Из-за токсичных веществ в табачном продукте теряется упругость и эластичность кожи.

К проблемам с кожей может привести использование солнцезащитного средства лишь один раз в день.

«Наносите его в любое время года и обновляйте каждый раз перед выходом на улицу», —говорится на сайте.

Кроме того, кожа становится более беззащитной перед солнцем из-за любви к сладкому.

Еще одной опасной для кожи привычкой является некорректное лечение акне. В материале уточняется, что при самостоятельном выдавливании нарывов есть риск возникновения шрамов или занесения инфекции в организм.