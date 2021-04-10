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Псаки заявила о намерении США опубликовать план действий против РФ

Вадим Синицын
02:40 10.04.2021
По словам представителя Белого дома, Россию со стороны США ожидают «видимые и невидимые последствия».
Псаки заявила о намерении США опубликовать план действий против РФ
© Фото: CNPAd Media globallookpress
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Американское руководство в ближайшее время опубликует план действий в отношении России. О таком намерении заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По словам представителя Белого дома, Россию со стороны США ожидают «видимые и невидимые последствия». Таким образом Псаки ответила на вопрос о публикации Bloomberg, согласно которой Штаты вскоре объявят о введении новых антироссийских санкций.

«Я могу подтвердить, последствия будут, видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом», - сказала пресс-секретарь в ходе брифинга, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

Ранее в СМИ сообщили, что американское правительство завершило анализ «действий России» и теперь готовится к «ответным шагам». Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на несколько собственных источников. По данным агентства, администрация Байдена закончила так называемый «разбор злонамеренных действий России» и готовится принять некие «ответные меры».

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