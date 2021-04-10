«Чертовски классный парень»: Байден рассказал о принце Филиппе

Президент США Джо Байден почтил память принца Филиппа и назвал его «чертовски классным парнем». Американский лидер отметил, что наследие Филиппа будет жить не только через семью, но и во всех его благотворительных инициативах.

«От службы во Вторую мировую войну до 73 лет жизни вместе с королевой, и всей жизни на глазах у публики - принц Филипп с радостью посвятил себя народу Великобритании, Содружеству и своей семье», - сказал Байден.

Особо президент отметил усилия супруга королевы по защите окружающей среды, поддержку военнослужащих и то, что он служил вдохновляющим примером для молодого поколения.

Байден заметил, что принц Филипп был «чертовски классным парнем».

«Девяносто девять лет и никогда не сбавлять оборотов, я чертовски этим восхищаюсь», - добавил американский лидер.

Он также выразил соболезнования в связи с кончиной принца Елизавете II, всей королевской семье и народу Великобритании.

Принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия.