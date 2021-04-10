«Чертовски классный парень»: Байден рассказал о принце Филиппе
Президент США Джо Байден почтил память принца Филиппа и назвал его «чертовски классным парнем». Американский лидер отметил, что наследие Филиппа будет жить не только через семью, но и во всех его благотворительных инициативах.
«От службы во Вторую мировую войну до 73 лет жизни вместе с королевой, и всей жизни на глазах у публики - принц Филипп с радостью посвятил себя народу Великобритании, Содружеству и своей семье», - сказал Байден.
Особо президент отметил усилия супруга королевы по защите окружающей среды, поддержку военнослужащих и то, что он служил вдохновляющим примером для молодого поколения.
Байден заметил, что принц Филипп был «чертовски классным парнем».
«Девяносто девять лет и никогда не сбавлять оборотов, я чертовски этим восхищаюсь», - добавил американский лидер.
Он также выразил соболезнования в связи с кончиной принца Елизавете II, всей королевской семье и народу Великобритании.
Принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия.