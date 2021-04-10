Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Стамбуле
Встреча лидеров Турции и Украины состоялась в президентском дворце Хубер.
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Двусторонние отношения Киева и Анкары стали предметом переговоров президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер сегодня принял Зеленского во дворце Хубер, сообщили в президентской канцелярии.
«Встреча президента Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским проходит во дворце Хубер», - приводит ТАСС заявление администрации Эрдогана.
Прибывший в субботу, 10 апреля, в Стамбул Зеленский участвует в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.
Стороны обсудили двусторонние отношения и возможность углубления сотрудничества в различных аспектах.