Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Стамбуле

Двусторонние отношения Киева и Анкары стали предметом переговоров президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер сегодня принял Зеленского во дворце Хубер, сообщили в президентской канцелярии.

«Встреча президента Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским проходит во дворце Хубер», - приводит ТАСС заявление администрации Эрдогана.

Прибывший в субботу, 10 апреля, в Стамбул Зеленский участвует в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

Стороны обсудили двусторонние отношения и возможность углубления сотрудничества в различных аспектах.