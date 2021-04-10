Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

«Мы не навязывались»: Минск ответил Киеву на желание перенести переговоры по Донбассу

Ян Брацкий
20:43 10.04.2021
В МИД Белоруссии считают, что стремясь перенести переговорную площадку в другую страну Украина уклоняется от взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта.
«Мы не навязывались»: Минск ответил Киеву на желание перенести переговоры по Донбассу
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
Читайте нас на:

Стремление официального Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска и «вакханалия» вокруг этих заявлений, говорят о нежелании украинских властей выполнять достигнутые ранее договоренности. С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Что касается заявления господина Кравчука - президент Белоруссии Александр Лукашенко много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники… Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске», - заявил Макей в эфире «Беларусь 1».

Позицию Киева ранее раскритиковали и в российском МИДе. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала глупостью желание перенести площадку для диалога по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. По ее мнению, таким образом Киев целенаправленно срывает выполнение собственных обязательств в части урегулирования конфликта.

Претензию к Минску выдвинул министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников. Украинские власти полагают, что к Белоруссии в этом вопросе «нет доверия».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:15 В стране и мире
Видео
«В глазах потемнело»: брат погибшей в ДТП в Турции россиянки рассказал о трагедии
14:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
11:44 Армия
Видео
Иностранные курсанты НВВКУ впервые поучаствовали в «Тотальном диктанте» в Сибири
09:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео перехвата приближавшегося к границе РФ американского самолета
08:30 В стране и мире
Видео
«Смотрю, палата не та»: перенесший операцию в горевшем кардиоцентре в Благовещенске рассказал о своем самочувствии
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Названы признаки надвигающегося тромбоза
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.