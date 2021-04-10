«Мы не навязывались»: Минск ответил Киеву на желание перенести переговоры по Донбассу

Стремление официального Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска и «вакханалия» вокруг этих заявлений, говорят о нежелании украинских властей выполнять достигнутые ранее договоренности. С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Что касается заявления господина Кравчука - президент Белоруссии Александр Лукашенко много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники… Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске», - заявил Макей в эфире «Беларусь 1».

Позицию Киева ранее раскритиковали и в российском МИДе. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала глупостью желание перенести площадку для диалога по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. По ее мнению, таким образом Киев целенаправленно срывает выполнение собственных обязательств в части урегулирования конфликта.

Претензию к Минску выдвинул министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников. Украинские власти полагают, что к Белоруссии в этом вопросе «нет доверия».