Врач-сомнолог рассказал об идеальной подушке для сна

Стоимость подушки и ее конструктивные особенности не влияют на качество сна. В этом уверен врач-сомнолог Михаил Полуэктов. В беседе со «Звездой» эксперт заявил, что не существует никаких научных фактов, доказывающих обратное.

«Подушки могут быть мягкими, полумягкими, или ортопедическими. Никто не знает, как они действуют на здоровье. Известно, что японские гейши спали на деревянных подставках под голову. Судя по всему, подушка на качество сна вообще не влияет», - заявил Полуэктов.

С его слов, качество сна зависит от состояния самого человека. Выбор подушек и разнообразие их форм и наполнителей больше относятся к маркетингу, чем к медицине, считает он.

«Человеку приятно, что у него красивая подушка, он про нее много хорошего читал, ему лучше от этого спится. Самая дорогая подушка стоит 60 тысяч долларов. Наверное, на ней спится лучше всего», - добавил врач-сомнолог.

А вот неправильные позы во время сна могут привести к ухудшению самочувствия и головным болям. Об этом ранее заявил врач-невролог Евгений Соков. Говоря о том, на какой подушке лучше всего спать, он подчеркнул, что ее плотность и высота должны позволять грудному, шейному и поясничному отделам позвоночника и голове пребывать в одной плоскости, на одном уровне. Эксперт не рекомендовал спать на ортопедической подушке, имеющей выпуклость под шеей - так образовывается давление на шейный отдел, происходит отток крови от головы.