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Врач рассказал о правилах здорового и эффективного сна

Алена Миронова
07:24 21.03.2021
Отмечается, что сон должен длиться не менее 7 часов, лучше всего ближе к 8 часам. Неважно - будничные дни или выходные. Идеальным временем для сна является диапазон с 22:00 до 06:00.
Врач рассказал о правилах здорового и эффективного сна
© Фото: imagebroker, Birgit Koch, Globallookpress
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Неправильные позы во время сна могут привести к ухудшению самочувствия и головным болям. Об этом заявил врач-невролог Евгений Соков.

Среди неблагоприятных - поза на животе, при которой человеку приходится поворачивать голову набок. В таком положении скручиваются не только дыхательные пути, но и артерии и вены шеи, обеспечивающие кровообращение головного мозга. Поэтому такая поза нежелательна, если другие не противопоказаны. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты»‎.

Самой благоприятной, но не лучшей позой является поза сна на спине. Однако в такой позиции расслабленный язык может смещаться назад, серьезно затрудняя дыхание.

Идеальной позой для сна является поза на боку, желательно на правом.  Она наиболее оптимальна для расслабления. Во время сна на левом боку сердце испытывает нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

Говоря о том, на какой подушке лучше всего спать, врач подчеркнул, что ее плотность и высота должны позволять грудному, шейному и поясничному отделам позвоночника и голове пребывать в одной плоскости, на одном уровне. Не рекомендуется спать на ортопедической подушке, имеющей выпуклость под шеей - так образовывается давление на шейный отдел, происходит отток крови от головы. 

Для здоровых людей с нормальной осанкой подходит вариант сна на ортопедическом матрасе. Но большинство людей сегодня работают целыми днями за компьютером, неправильно двигаются, в связи с чем по ночам им необходимо распрямлять позвоночник. Поэтому матрас должен быть полужестким и не повторяющим все изгибы позвоночника.

Врач подчеркнул, что сон должен длиться не менее 7 часов, лучше всего ближе к 8 часам. Неважно - будничные дни или выходные. Идеальным временем для сна является диапазон с 22:00 до 06:00. Как только человек засыпает, только через 2-3 часа у него полноценно расслабляются мышцы и расширяются сосуды. Рекомендуется за 10 минут до сна провести следующее упражнение - лечь горизонтально, попытаться расслабить мышцы, руки, ноги, успокоиться, а также отключиться от негативных мыслей. В таком случае мышцы расслабятся, а сосуды расширятся уже через час. Так сон будет более полноценным и здоровым.

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