В Букингемском дворце официально назвали дату похорон принца Филиппа
Общий срок траура в связи со смертью герцога для королевской семьи составит две недели.
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Королева Елизавета II утвердила восьмидневный национальный траур до похорон ее супруга принца Филиппа. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.
Отмечается, что общий срок траура для королевской семьи составит две недели. После его окончания Королева вернется к своим обязанностям.
Также сообщается, что похороны принца Филиппа состоятся в следующую субботу, 17 апреля, в Виндзоре.
Муж Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны герцога не будут государственными. Супруга Королевы проводят в последний путь в узком семейном кругу.
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил соболезнования в связи со смертью ее мужа. Российский лидер пожелал монарху мужества и душевной стойкости.