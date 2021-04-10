В Букингемском дворце официально назвали дату похорон принца Филиппа

Королева Елизавета II утвердила восьмидневный национальный траур до похорон ее супруга принца Филиппа. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

Отмечается, что общий срок траура для королевской семьи составит две недели. После его окончания Королева вернется к своим обязанностям.

Также сообщается, что похороны принца Филиппа состоятся в следующую субботу, 17 апреля, в Виндзоре.

Муж Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны герцога не будут государственными. Супруга Королевы проводят в последний путь в узком семейном кругу.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил соболезнования в связи со смертью ее мужа. Российский лидер пожелал монарху мужества и душевной стойкости.