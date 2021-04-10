В Кремле заявили, что Путин еще не получал второй компонент вакцины от коронавируса

Владимир Путин пока не сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля не стал уточнять, когда Путину предстоит пройти вакцинацию вторым компонентом лекарства.

«Пока не сделал», - сказал Песков, отвечая на вопрос о второй прививке Путина.

Первую прививку российской вакциной Путину поставили 23 марта. Глава государства не стал рассказывать, какую именно вакцину выбрал для инъекции, отметив, что об этом знает только его лечащий врач. После укола президент сразу вернулся к работе. Спустя некоторое время в Кремле сообщили, что Путин чувствует себя хорошо, никаких серьезных побочных эффектов после вакцинации зафиксировано не было.

О планах привиться от коронавируса Владимир Путин сообщил в конце марта. Президент сразу заявил, что не будет проходить медицинскую процедуру публично, а само лекарство будет отечественного производства.