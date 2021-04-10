Курц заявил, что Австрия может закупить «Спутник V»

Российско-австрийские переговоры о приобретении препарата «Спутник V» подошли к концу. Об этом рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с журналистами.

Политик при этом добавил, что теперь страна может закупить российскую вакцину.

«"Спутник V" стал бы дополнительным ускорителем (кампании по вакцинации в Австрии - прим. ред.) c объемом в один миллион доз. Переговоры о контракте фактически подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна», - объяснил канцлер.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.

В настоящий момент «Спутник V» одобрен почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.