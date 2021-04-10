Названа возможная причина смертельной аварии с автобусом в Турции

Возможной причиной смертельного ДТП с автобусом в Турции, в результате которого пострадали российские туристы, могли стать сложные погодные условия. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет. Об этом сообщается на странице Генконсульства РФ в Анталье в Facebook.

«По предварительной информации, полученной Генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что одна российская туристка погибла и еще 26 граждан РФ пострадали в результате аварии с автобусом на трассе Конья – Аксарай в Анталье.