СМИ раскрыли последнее желании принца Филиппа

Принц Филипп, который накануне скончался в возрасте 99 лет, хотел умереть в собственной кровати, а не в больнице. Об этом сообщило издание New York Post.

«Мы знали, что, когда он попадет домой, он должен был умереть в своих условиях, не на больничной койке, а на своей собственной кровати», - прокомментировал королевский источник.

Также уточняется, что супруг Елизаветы II не хотел суеты и желал делать все по-своему до самого конца. Герцог умер тихо и спокойно в резиденции британских монархов в графстве Беркшир, как уточнил источник.

Похороны принца Филиппа не будут государственными, он будет погребен в Виндзоре. Отмечается, что над сценарием своих похорон муж Елизаветы II работал сам.

Супруг британской королевы ушел из жизни в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. До своего 100-летия он не дожил два месяца. Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца. Российский лидер пожелал королеве мужества и душевной стойкости.