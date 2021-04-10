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Горячая или холодная: диетолог рассказала, какую воду лучше пить

Анна Назайкина
11:40 10.04.2021
Эта жидкость разносит все полезные вещества, витамины, кислород по организму, отметила специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 21 swan, Unsplash
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Диетолог Светлана Титова в беседе со «Звездой» заявила, что употребление воды без физических нагрузок и правильного питания не поможет в снижении лишнего веса. Сама по себе вода невероятно важна для организма, поэтому необходимо наладить питьевой режим.

«Простой водой не удастся сделать ничего. Если гамбургеры запивать теплой водой или горячей водой, калории никуда не денутся. Так они не сжигаются. Это физические нагрузки, нормальное питание - тогда калории сожгутся», - заявила она.

Вода должна быть не кипяченая, а просто подогретая отметил специалист. Также не стоит пить очень холодную или горячую воду.

«Нужно комнатной температуры, чуть теплую. Сильно горячую воду пить тоже не надо. Какого-то улучшения пищеварения, еще каких-то привилегий организму не будет, если постоянно пить только горячую воду», - сказала диетолог.

Как отметила эксперт, в воде есть полезные элементы, которые запускают работу желудочно-кишечного тракта, а при термической обработке жидкости часть этих бактерий убивается.

«С утра нужно пить воду обязательно. Это нужно, как дважды два - четыре, запомнить каждому. Вы с утра встали, глаза открыли, пошли сразу первым делом выпили стакан воды, потом все остальное, потому что организм нужно запускать», - подчеркнула специалист.

Титова напомнила, что человек на 80% состоит из воды, поэтому, чтобы запустить метаболизм, важно налаживать питьевой режим. Вода разносит все полезные вещества, витамины, кислород по организму.

«Если человек пьет достаточно воды, то у нас в организме получается такой проточный ручеек. Если не пьет, то каждая клеточка как застойное болото гнилое. Отсюда все вытекающие последствия, в том числе лишний вес и ожирение», - предупредила Титова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила в разговоре со «Звездой», что столово-лечебная и лечебная минеральная вода должна приниматься строго по показаниям врача. Она подчеркнула, что повышенная концентрация солей способна оказывать негативное влияние на здоровье.

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