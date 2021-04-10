СМИ: оперштаб может принять решение по полетам в Турцию в понедельник

СМИ сообщают, что в понедельник, 12 апреля, на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом могут принять решение по вопросу ограничения рейсов в Турцию.

На данный момент никаких решений по вопросу авиаограничений не принималось, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в туристической отрасли.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции оперштаб планирует обсудить с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора тему полетов в республику, передает РИА Новости.

Дело в том, что в последние недели в Турции наблюдается значительный рост заболеваемости и смертей от коронавируса.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что решающим фактором при принятии решения о закрытии границ будет эпидемиологическая ситуация в той или иной стране, в частности, Турции. Она отметила, что представители туриндустрии не могут в полной мере оценить опасность или безопасность того или иного направления.