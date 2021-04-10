Названы девять симптомов рака легких

В Британской Организации по исследованию онкологии назвали несколько симптомов рака легких. Об этом сообщает Express. Наиболее распространенным признаком опасного заболевания стал постоянный кашель с кровохарканием и болезненными ощущениями.

Как отмечает издание, об онкологии могут говорить также могут одышка и боль в груди. Кроме того, рекомендуется насторожиться при потере аппетита, резком похудении и повышенной утомляемости. Эксперты организации также посоветовали обратить внимание на частое возникновение инфекций грудной клетки.

В материале было подчеркнуто, что в случае обнаружения перечисленных признаков требуется немедленно обратиться за помощью специалиста.

Ранее хирург-онколог Иван Карасев рассказал «Звезде», что консервированные продукты, красное мясо, колбасы и фастфуд могут спровоцировать развитие рака.