В стране и мире Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку региональное правительство Виктория Ивашечкина При этом замгубернатора региона и его первый заместитель продолжат исполнение своих полномочий. © Фото: Совет Федерации РФ Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку региональное правительство. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале областного кабмина. Накануне российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Позже президент назначил Алексея Русских врио главы региона. Он с 2018 года является членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области. «Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области», - сказано в тексте документа. При этом уточняется, что замгубернатора Ульяновской области и его первый заместитель продолжат исполнение своих полномочий.

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