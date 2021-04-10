Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку региональное правительство

Виктория Ивашечкина
10:13 10.04.2021
При этом замгубернатора региона и его первый заместитель продолжат исполнение своих полномочий.
Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку региональное правительство
© Фото: Совет Федерации РФ
Читайте нас на:

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку региональное правительство. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале областного кабмина.

Накануне российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Позже президент назначил Алексея Русских врио главы региона. Он с 2018 года является членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.

«Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области», - сказано в тексте документа.

При этом уточняется, что замгубернатора Ульяновской области и его первый заместитель продолжат исполнение своих полномочий.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео перехвата приближавшегося к границе РФ американского самолета
10:13 В стране и мире
Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку региональное правительство
08:30 В стране и мире
Видео
«Смотрю, палата не та»: перенесший операцию в горевшем кардиоцентре в Благовещенске рассказал о своем самочувствии
05:05 Армия
Видео
По мишеням «противника»: кадры стрельб гранатометчиков под Петербургом
03:56 В стране и мире
СМИ: Блинкен встретится с партнерами по НАТО из-за России
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Названы признаки надвигающегося тромбоза
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.