В стране и мире Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области Роман Захаров Указом президента РФ от должности губернатора региона также был освобожден Сергей Морозов. © Фото: russkihay, VK Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке ульяновского губернатора Сергея Морозова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Врио главы региона был назначен Алексей Русских, который с 2018 года является членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области. Русских будет управлять Ульяновской областью до вступления в должность лица, избранного губернатором региона. Указ президента уже вступил в законную силу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика