Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области
Указом президента РФ от должности губернатора региона также был освобожден Сергей Морозов.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке ульяновского губернатора Сергея Морозова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Врио главы региона был назначен Алексей Русских, который с 2018 года является членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.
Русских будет управлять Ульяновской областью до вступления в должность лица, избранного губернатором региона.
Указ президента уже вступил в законную силу.