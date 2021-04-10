В России начали разрабатывать новый высокоточный снаряд
Госкорпорация «Ростех» разработает перспективный 152-миллиметровый корректируемый снаряд. Отмечается, что эту технологию намерены распространить на боеприпасы других калибров.
«В настоящее время НИМИ им. Бахирева в инициативном порядке за счет собственных средств ведется научно-исследовательская работа. Будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда», - рассказал исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин, передает РИА Новости.
Помимо этого, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров.
Ранее в госкорпорации сообщили, что в России успешно завершился первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя.
В будущем такой двигатель сможет применяться в перспективных ракетно-космических системах, гиперзвуковых летательных аппаратах и орбитальных самолетах.