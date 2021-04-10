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В России начали разрабатывать новый высокоточный снаряд

Виктория Ивашечкина
10:01 10.04.2021
Эксперты также оценят возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров.
В России начали разрабатывать новый высокоточный снаряд
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Госкорпорация «Ростех» разработает перспективный 152-миллиметровый корректируемый снаряд. Отмечается, что эту технологию намерены распространить на боеприпасы других калибров.

«В настоящее время НИМИ им. Бахирева в инициативном порядке за счет собственных средств ведется научно-исследовательская работа. Будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда», - рассказал исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин, передает РИА Новости.

Помимо этого, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров.

Ранее в госкорпорации сообщили, что в России успешно завершился первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя.

В будущем такой двигатель сможет применяться в перспективных ракетно-космических системах, гиперзвуковых летательных аппаратах и орбитальных самолетах.

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