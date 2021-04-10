В стране и мире В России начали разрабатывать новый высокоточный снаряд Виктория Ивашечкина Эксперты также оценят возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Читайте нас на: Госкорпорация «Ростех» разработает перспективный 152-миллиметровый корректируемый снаряд. Отмечается, что эту технологию намерены распространить на боеприпасы других калибров. «В настоящее время НИМИ им. Бахирева в инициативном порядке за счет собственных средств ведется научно-исследовательская работа. Будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда», - рассказал исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин, передает РИА Новости. Помимо этого, будет оценена возможность использования выбранных технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров. Ранее в госкорпорации сообщили, что в России успешно завершился первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя. В будущем такой двигатель сможет применяться в перспективных ракетно-космических системах, гиперзвуковых летательных аппаратах и орбитальных самолетах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика