В России завершился первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя

В России успешно завершился первый этап испытаний демонстратора прямоточного пульсирующего детонационного двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

В дальнейшем такой двигатель сможет применяться в перспективных ракетно-космических системах, гиперзвуковых летательных аппаратах и орбитальных самолетах. Испытания проводила Объединенная двигателестроительная корпорация.

«Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3-1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов», - сказали в Ростехе.

Также в госкорпорации подчеркнули, что летательные аппараты с пульсирующими двигателями, будут более маневренными.

«Простота конструкции и относительно низкие требования к значениям величин газодинамических параметров позволяют применять при его создании технологии, отработанные на предыдущих поколениях двигателей», - сказал РИА Новости генеральный конструктор-директор ОКБ имени Люльки Евгений Марчуков.

Напомним, что впервые макет пульсирующего двигателя был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».