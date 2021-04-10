«Наслаждался жизнью»: британский политолог рассказал о вечеринках, которые в молодости закатывал принц Филипп

В молодости принц Филипп очень любил закатывать вечеринки, но всегда соблюдал нормы приличия. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал британский политолог Александр Меркурис.

«Моя мама, которая была близка к его кругу, рассказывала, что, когда он был моложе, он очень любил устраивать вечеринки, иногда очень сильно выпивал на этих вечеринках, просто наслаждался жизнью, веселился, не стесняясь, но никогда, никогда его поведение не было причиной недовольства или смущения королевы, он всегда соблюдал нормы приличия. В общем-то, тот еще был фрукт», - заявил он.

Меркурис отметил, что принц Филипп обладал очень сильным характером и умел отстаивать свою позицию.

«В общем, обладал всеми качествами истинного английского аристократа и офицера, которых уже не найдешь в современном поколении», - подчеркнул политолог.

Кроме того, принц всегда говорил правду в лицо, иногда совершенно неожиданно. Супруг Елизаветы II также обладал прекрасным чувством юмора.

«Есть вещи, о которых знали совсем немногие. Например, он очень интересовался технологиями, постоянно был занят обновлением дворцов, принадлежавших королевской семье. Он очень интересовался вопросами экологии до того, как это стало интересовать абсолютно всех», - добавил Меркурис.

Принца Филиппа не стало в пятницу, 9 апреля. До своего 100-летия он не дожил два месяца.