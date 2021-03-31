Вирусолог назвал четыре фактора роста числа вирусных заболеваний весной

В ранний весенний и поздний осенний периоды количество случаев заболевания различными простудными инфекциями вырастает до рекордных значений. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, по какой причине это происходит.

Как полагает специалист, на заболеваемость оказывает влияние состояние иммунитета человека, который страдает под влиянием четырех факторов. Этими факторами выступают холод, сырость, ветреность и не самый положительный душевный настрой.

Специалист подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции не отменяет сезона простуд, и в связи с этим стоит ожидать роста числа больных обычной простудой. Кроме того, некоторые болезни люди могут переносить в латентных, то есть скрытых формах.

«Скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам. Мы приобретаем нестерильный иммунитет, а вирус сохраняется как вид», - уточнил ученый в беседе с «360».

Зуев указал, что динамика заболеваемости COVID-19 демонстрирует позитивные результаты, однако для победы в борьбе с заболеванием необходимо активизировать вакцинацию населения. При этом антипрививочные настроения специалист оценил как недостаток культуры некоторых людей.

Ранее терапевт рассказала, как можно избежать развития простуды, обнаружив ее на первых симптомах. По ее словам, следует промыть нос раствором с антисептиком, принять горячую ванну и раньше отправиться спать.