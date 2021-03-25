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Терапевт рассказала, как не заболеть при первых признаках простуды

Олеся Степакова
15:35 25.03.2021
По мнению специалиста, вовремя принятые меры помогут не разболеться.
Терапевт рассказала, как не заболеть при первых признаках простуды
© Фото: апчхи Mojpe, Pixabay.com
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Начинающуюся простуду, симптомами которой являются заложенный нос, першение в горле и слабость, можно остановить, промыв нос физраствором с добавлением антисептиков, а также принять горячую ванну. После стоит выпить горячий чай с лимоном и пораньше лечь спать. Об этом «Ридусу» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По мнению специалиста, на следующий день лучше избегать переохлаждения, остаться дома и воздержаться от приема жирной, тяжелой пищи.

Если нет возможности остаться дома в так называемом предпростудном состоянии, то нужно постараться «ослабить рабочие порывы», не напрягаться, посоветовала Людмила Лапа.

Врач уточнила, что не стоит полагаться на популярный витамин С, но принять его не будет лишним.

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