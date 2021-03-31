Собака Байдена укусила человека во время прогулки

Собака президента Соединенных Штатов Джо Байдена укусила человека во время прогулки по лужайке Белого дома. Данный случай стал не первым нападением, совершенным овчаркой по кличке Мейджор.

Инцидент произошел вечером в этот понедельник. В результате случившегося сотрудник Службы национальных парков получил незначительные повреждения, не помешавшие вернуться к работе.

Об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на представителя первой леди США Майкла Лароса. По его словам, пострадавший был тщательно осмотрен медиками Белого дома.

Ларос уточнил, что любимый питомец первых лиц США до сих пор не может полностью привыкнуть к смене обстановки.

Ранее кинолог рассказала, как следует действовать, встретив на улице готовую к нападению или агрессивно настроенную собаку. По ее словам, нельзя поворачиваться к животному спиной, убегать и делать резких движений.