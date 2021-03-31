Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собака Байдена укусила человека во время прогулки

Анна Берестовая
04:23 31.03.2021
Инцидент произошел вечером в этот понедельник.
Собака Байдена укусила человека во время прогулки
© Фото: Adam Schultz White House Globallookpress
Читайте нас на:

Собака президента Соединенных Штатов Джо Байдена укусила человека во время прогулки по лужайке Белого дома. Данный случай стал не первым нападением, совершенным овчаркой по кличке Мейджор.

Инцидент произошел вечером в этот понедельник. В результате случившегося сотрудник Службы национальных парков получил незначительные повреждения, не помешавшие вернуться к работе.

Об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на представителя первой леди США Майкла Лароса. По его словам, пострадавший был тщательно осмотрен медиками Белого дома. 

Ларос уточнил, что любимый питомец первых лиц США до сих пор не может полностью привыкнуть к смене обстановки.

Ранее кинолог рассказала, как следует действовать, встретив на улице готовую к нападению или агрессивно настроенную собаку. По ее словам, нельзя поворачиваться к животному спиной, убегать и делать резких движений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.