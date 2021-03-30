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Кинолог рассказала, как вести себя перед готовой напасть собакой

Анна Берестовая
03:59 30.03.2021
Встретиться с агрессивной собакой можно как в деревне, так и посреди мегаполиса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: John Daniels Globallookpress
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В случае нападения или попытки нападения агрессивной собаки необходимо в обязательном порядке решить данный вопрос с правоохранительными органами. Такое мнение высказала кинолог Ирина Федорова.

«По-другому никак», - отметила эксперт.

Специалист указала, что подготовиться к подобной атаке, зачастую, не представляется возможным. Она подметила, что ходить по улицам города или населенного пункта, все время имея при себе палку или воздушное ружье, вряд ли выйдет.

Федорова добавила, что встреча с агрессивным животным и схожие ситуации могут произойти с человеком повсюду. Нападения собак случаются как в деревнях, так и в крупных городах и даже мегаполисах.

В случае, если вы уже находитесь перед агрессивной и готовой к атаке собакой, важно не поворачиваться к ней спиной, не делать резких движений, не убегать.

«Если прямо бросается, то ищите какое-то подручное средство... Это, конечно, некий строгий тон и, соответственно, чем отбиваться», - указала кинолог.

Ранее кинолог указывала, что часто люди, сами не зная этого, провоцируют собак на агрессию, к примеру, резкими движениями. Особенно это актуально в ситуациях с бродячими собаками. Лучшим путем взаимодействия со стаей таких животных на улице специалист посчитала избегание встречи.

                          

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