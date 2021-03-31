В Гидрометцентре предсказали заморозки в Европейской России

В эти выходные на территории Европейской России ожидается снижение температуры вплоть до минусовых отметок в ночное время. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ночь на субботу и на воскресенье столбики термометра опустятся максимум до -3 и -5 градусов соответственно. В ночь пятницы также стоит ожидать невысокой температуры воздуха от +5 до 0 градусов.

«Второго апреля дождь, мокрый снег, третьего апреля облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега», - передает слова эксперта РИА Новости.

Синоптик отметил, что подобные значения будут актуальны в центре европейской части страны. Самым теплым днем из грядущих станет четверг, после которого воздух заметно похолодает.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что начиная со вторника антициклон начнет медленно отступать с территории Центральной России. Теплые дни при этом продлятся очень недолгое время.