До +15: синоптик рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде», какая погода ожидает жителей центральной части России в ближайшие дни.

Синоптик отметил, что в понедельник, 29 марта, погода будет солнечной, а ее характер по-прежнему будет определять антициклон. Температура в дневные часы составит до +12 градусов. Ночью предстоит заморозок.

Уже во вторник, 30 марта, антициклон начнет отступать на восток, а с запада приблизится теплый атмосферный фронт, вследствие чего температура воздуха повысится еще больше.

«В центр европейской части России придет воздух из западной Европы. Из Германии, Франции. И хотя теплый фронт принесет какие-то небольшие дожди, тем не менее, это повышение температуры будет очень существенным. В дневные часы это до +15 градусов,а по ночам будет сохраняться высокая температура +7 +8 градусов», - рассказал Синенков.

Синоптик подчеркнул, что это потепление продлится недолго. Уже ближе к выходным дням придет холодный фронт - ветер сменит направление на северо-западное. Тем не менее, хоть и похолодает, температура окажется близкой к средним многолетним значениям. Половина снежных запасов в центральной части России уже растаяла, однако они еще остались. Такое интенсивное таяние, заметил Синенков, может привести к некоторым неудобствам. И к этому нужно быть готовым.