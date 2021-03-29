Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

До +15: синоптик рассказал о погоде в центральной части России в ближайшие дни

Алена Миронова
10:45 29.03.2021
В центр европейской части России придет воздух из западной Европы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде», какая погода ожидает жителей центральной части России в ближайшие дни.

Синоптик отметил, что в понедельник, 29 марта, погода будет солнечной, а ее характер по-прежнему будет определять антициклон. Температура в дневные часы составит до +12 градусов. Ночью предстоит заморозок.

Уже во вторник, 30 марта, антициклон начнет отступать на восток, а с запада приблизится теплый атмосферный фронт, вследствие чего температура воздуха повысится еще больше.

«В центр европейской части России придет воздух из западной Европы. Из Германии, Франции. И хотя теплый фронт принесет какие-то небольшие дожди, тем не менее, это повышение температуры будет очень существенным. В дневные часы это до +15 градусов,а по ночам будет сохраняться высокая температура +7 +8 градусов», - рассказал Синенков.

Синоптик подчеркнул, что это потепление продлится недолго. Уже ближе к выходным дням придет холодный фронт - ветер сменит направление на северо-западное. Тем не менее, хоть и похолодает, температура окажется близкой к средним многолетним значениям. Половина снежных запасов в центральной части России уже растаяла, однако они еще остались. Такое интенсивное таяние, заметил Синенков, может привести к некоторым неудобствам. И к этому нужно быть готовым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:10 В стране и мире
Видео
«Родина-мать» покрылась трещинами после реставрации
08:28 В стране и мире
Видео
Сахарная Луна: россияне увидели первое в этом году суперлуние
07:08 Спорт
Видео
В Шереметьево встретили российских фигуристок под гимн и аплодисменты
06:39 В стране и мире
Видео
СМИ: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
05:15 Армия
Видео
«Искандеры», «Панцири» и «Арматы»: военная техника прибыла в Алабино для участия в Параде Победы
Популярное
Популярное
Злой рок: на дороге в Китае грузовик с контейнером Evergreen повторил ЧП в Суэцком канале
Метеоролог предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
Видео
Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.