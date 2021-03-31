В Росгвардии высоко оценили действия спецназа при перестрелке в Мытищах

В ходе спецоперации по обезвреживанию Владимира Барданова в поселке Вешки в Мытищах действия правоохранителей были правильными и профессиональными. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Операция была профессиональна. Все действия были правильными... Спецподразделения сделали все, чтобы не пострадали гражданские лица и сотрудники правоохранительных органов. Угроза была реальной и серьезной как для граждан, так и для правоохранителей», - сказал Грибакин в эфире канала «Россия 24».

Также представитель Росгвардии сообщил, что правоохранитель, раненный во время штурма, уже идет на поправку, его состояние удовлетворительное. Грибакин уточнил, что спецназовец получил ранение в ногу. В ближайшее время он будет выписан из больницы.