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В Росгвардии высоко оценили действия спецназа при перестрелке в Мытищах

Алексей Курильченко
22:12 31.03.2021
Правоохранители сделали все необходимое, чтобы не допустить жертв среди гражданских.
В Росгвардии высоко оценили действия спецназа при перестрелке в Мытищах
© Фото: Russian Investigative Committee via Globallookpress.com
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В ходе спецоперации по обезвреживанию Владимира Барданова в поселке Вешки в Мытищах действия правоохранителей были правильными и профессиональными. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Операция была профессиональна. Все действия были правильными... Спецподразделения сделали все, чтобы не пострадали гражданские лица и сотрудники правоохранительных органов. Угроза была реальной и серьезной как для граждан, так и для правоохранителей», - сказал Грибакин в эфире канала «Россия 24».

Также представитель Росгвардии сообщил, что правоохранитель, раненный во время штурма, уже идет на поправку, его состояние удовлетворительное. Грибакин уточнил, что спецназовец получил ранение в ногу. В ближайшее время он будет выписан из больницы.

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