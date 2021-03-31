Число отравившихся жителей села на Ставрополье возросло до 155

В Минераловодском городском округе Ставрополья количество граждан, которым потребовалась медицинская помощь в связи с отравлением, увеличилось до 155 человек.

«По данным следствия, в больницу обратились уже 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся - ротавирус и норовирус», - сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 107 человек, проживающих в селе Марьины Колодцы. По факту массового пищевого отравления, зафиксированного 30 марта, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следователи СК взяли пробы воды на водонапорной станции и других гидросооружениях на территории населенного пункта. Также были опрошены более 90 человек, признанных потерпевшими.