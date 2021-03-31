Более 100 человек отравились в селе на Ставрополье

В селе Марьины Колодцы Ставропольского края сразу 107 жителей обратились к врачам с симптомами отравления. Сейчас под наблюдением медиков остаются 10 человек, включая двоих детей, все они - госпитализированы. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, в селе развернут инфекционный госпиталь.

Главной виновницей отравления людей предварительно считается питьевая вода, которая подается в село Марьины Колодцы и другие населенные пункты Минераловодского городского округа.

Губернатор поручил усилить хлорирование на водоводе несмотря на то, что в ГУП «Ставрополькрайводоканал» сразу же заявили, что вода в трубах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Скоро получим окончательный анализ проб воды, которые были взяты сразу же после инцидента. Пока я поручил детально обследовать водовод и на основе полученных данных подготовить предложения по его капремонту», - отметил Владимиров в Instagram.

Пробы воды отбирались специалистами водоканала совместно с представителями Роспотребнадзора 30 марта в девяти точках села Марьины Колодцы, где были выявлены случаи заражения кишечной инфекцией, а также в селе Греческое и хуторе Сухая Падина. Сейчас в семи населенных пунктах округа организован подвоз воды, которую жители могут набирать из семи автоцистерн.