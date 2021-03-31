В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в РФ

В последние недели в России улучшается ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом он назвал достаточно большим число жителей страны, которые находятся на лечении.

«В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции», - пояснил министр в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «России 1».

По мнению Мурашко, россиянам следует продолжать соблюдать ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Следование мерам безопасности наряду с вакцинацией населения является лучшим способом профилактики третьей волны COVID-19. Убежден министр.