Путь на запад: как «Спутник V» набирает позиции в Европе

Российская вакцина «Спутник V» вызывает все больший интерес в европейских странах. Венгрия недавно получила новую партию препарата. Австрия в лице канцлера Себастьяна Курца заявила о возможных поставках российской вакцины уже на следующей неделе. Более того, уже к июню Вена планирует закупить более миллиона доз препарата.

О развитии подобного сценария в Германии заговорила и ее канцлер Ангела Меркель. В частности, по ее словам, ФРГ готова пойти на эти меры, если европейский регулятор не одобрит использование в ЕС «Спутника V».

Канцлер Германии подтвердила растущий интерес к препарату и в ходе видеовстречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой РФ Владимиром Путиным.

«Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой – пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС», - заявила Меркель.

При этом в самой Франции накануне переговоров прозвучали резкие обвинения в адрес России. Министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в желании протянуть руку помощи разглядел средство пропаганды и агрессивной дипломатии.

Тем временем в Сербии выстраиваются очереди из граждан соседних стран - в ответ на предложение сделать бесплатную российскую прививку.

«Я бизнесмен и получил приглашение из Черногорской и Сербской торгово-промышленных палат. Я решил воспользоваться возможностью приехать сюда и вакцинироваться. Я много путешествую по работе, и лучше делать это привитым», - рассказал желающий вакцинироваться российским препаратом турист из Черногории Бранимир.

Иностранцы едут за «Спутником V» и в Россию. В Ивангород Ленинградской области, который находится на границе с Эстонией, приехали несколько десятков граждан этой страны с российским видом на жительство. Аналогичная ситуация сложилась и на границе с Финляндией.

Сама Европа переживает третью, более мощную волну коронавируса. Рекордный прирост заболевших зафиксирован в Греции и Болгарии. Уставшие от длительного действия мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, простые европейцы все чаще выходят на улицы. Беспорядки случались в Нидерландах, в Румынии, в Словении.

Как считает политолог Александр Рар, Европа остро нуждается в российской вакцине.

«Европа стоит на точке зрения, что нужно до лета вакцинировать фактически всех 450 миллионов жителей Европейского Союза. Как это сделать без "Спутника V", без китайской вакцины сегодня никто сказать не может», - подчеркнул политолог.

Российская вакцина для защиты от COVID-19, созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. Сейчас препарат уже зарегистрирован почти в 60 странах мира с совокупным населением более полутора миллиардов человек.