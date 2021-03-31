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«Онлайн не получится»: Лавров пошутил о будущем человечества

Светлана Иванова
20:59 31.03.2021
Поводом для иронии стал очный формат сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай».
«Онлайн не получится»: Лавров пошутил о будущем человечества
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил в ходе специальной сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай». Поводом для остроты стал формат встречи. Так, глава МИД РФ выразил уверенность, что очно работать лучше.

«Абсолютно согласен, что оффлайн работать лучше. По крайней мере, человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится», — сыронизировал Лавров.

Шутка главы внешнеполитического ведомства вызвала смех со стороны участников сессии. Однако после небольшой паузы они вернулись к повестке заседания и обсуждению геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в частности.

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