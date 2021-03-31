«Онлайн не получится»: Лавров пошутил о будущем человечества

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил в ходе специальной сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай». Поводом для остроты стал формат встречи. Так, глава МИД РФ выразил уверенность, что очно работать лучше.

«Абсолютно согласен, что оффлайн работать лучше. По крайней мере, человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится», — сыронизировал Лавров.

Шутка главы внешнеполитического ведомства вызвала смех со стороны участников сессии. Однако после небольшой паузы они вернулись к повестке заседания и обсуждению геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в частности.