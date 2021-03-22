Лавров в Китае надел маску с надписью FCKNG QRNTN

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время посещения китайского округа Гуйлинь надел медицинскую маску с шутливой надписью FCKNG QRNTN, подаренную ему накануне журналистами. Это следует из видео с участием министра, которое было опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Tik-Tok.

«Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру впору», - сказано в сообщении МИД под роликом.

Российский журналист Дмитрий Киселев, в свою очередь, высоко оценил юмор Лаврова.

«Сергей Лавров - просто красавец... Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше Sputnik V», - написал он в своем Telegram.

В понедельник, 22 марта, Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Как ожидается, во вторник переговоры продолжатся, после чего российский министр отправится с визитом в Южную Корею.