Грызлов оценил репутацию Украины в контактной группе по Донбассу

Политическая репутация Украины в переговорном процессе «близка к нулю». Об этом заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. По его мнению, Киев вновь занимает неконструктивную позицию.

«На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах... Вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете», - заявил Грызлов в ходе видеоконференции.

Полпред РФ отметил, что в переговорах Украины и Донбасса может вновь возникнуть тупиковая ситуация - из-за взаимного недоверия сторон и несоблюдения Киевом минских соглашений.

Ранее Грызлов заявлял о срыве очередного заседания контактной группы со стороны Украины. Полпред отметил, что Киев на протяжении семи лет под любым предлогом уклоняется от прямого диалога по вопросу о будущем режиме территории.