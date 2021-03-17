Грызлов заявил о срыве заседания Контактной группы по Донбассу

Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в политической части оказалось сорвано. Об этом заявил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

«Заседание Контактной группы в политической части было сорвано. На этот раз в качестве предлога выдвинуто ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования», - заявил Грызлов.

Полпред отметил, что Украина на протяжении семи лет под любым предлогом уклоняется от прямого диалога по вопросу о будущем режиме территории. По мнению Грызлова, эта тема является главной для мирного политического урегулирования.

Грызлов также отметил, что Украина ищет предлог для «военной авантюры» на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», - рассказал полпред.

Выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня Грызлов считает «очевидным». При этом он отметил, что ополченцы ДНР и ЛНР соблюдают договоренности и не отвечают на обстрелы ВСУ. Грызлов призвал Киев к политическому диалогу с представителями непризнанных республик, так как военное обострение «не является выходом из тупика».