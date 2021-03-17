Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Грызлов заявил о срыве заседания Контактной группы по Донбассу

Алексей Курильченко
21:06 17.03.2021
Украина потребовала исключить из обсуждения представителя общественности Донбасса.
Грызлов заявил о срыве заседания Контактной группы по Донбассу
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
Читайте нас на:

Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в политической части оказалось сорвано. Об этом заявил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

«Заседание Контактной группы в политической части было сорвано. На этот раз в качестве предлога выдвинуто ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования», - заявил Грызлов.

Полпред отметил, что Украина на протяжении семи лет под любым предлогом уклоняется от прямого диалога по вопросу о будущем режиме территории. По мнению Грызлова, эта тема является главной для мирного политического урегулирования.

Грызлов также отметил, что Украина ищет предлог для «военной авантюры» на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», - рассказал полпред.

Выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня Грызлов считает «очевидным». При этом он отметил, что ополченцы ДНР и ЛНР соблюдают договоренности и не отвечают на обстрелы ВСУ. Грызлов призвал Киев к политическому диалогу с представителями непризнанных республик, так как военное обострение «не является выходом из тупика».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:42 В стране и мире
Попова рассказала, сколько людей не получают иммунитет после вакцинации от COVID-19
18:20 В стране и мире
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
16:29 В стране и мире
Видео
Путин и Жапаров запустили золоторудный комбинат на месторождении Джеруй в Киргизии
16:17 Спорт
Российские хоккеисты выступят на ЧМ в Риге под флагом ОКР
16:08 Спорт
Видео
«Путь к медали был непростым»: фристайлистка Анастасия Таталина о победе на чемпионате мира
Популярное
Популярное
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.