Свежие или сушеные: нутрициолог объяснила, какие фрукты полезнее

Сухофрукты не могут выступать альтернативой свежим фруктам, если сравнивать влияние на организм этих продуктов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала нутрициолог, специалист по питанию Маргарита Львова. Она подчеркнула, что витамины, ради которых и стоит употреблять фрукты, содержатся в мякоти и при выпаривании влаги в сухофруктах остается только сахар.

«Вся клетчатка, все витамины у нас содержатся в мякоти, когда у нас происходит процесс термической обработки, то есть сушки или еще чего-то, у нас выпаривается вся вода, у нас остается просто сахар. Все витамины, то есть то, из чего мы можем получить пользу, содержатся именно в мякоти фрукта», - отметила нутрициолог.

Львова добавила, что определенные вопросы вызывают и современные способы производства сухофруктов, предполагающие применение диоксида серы.

«Сейчас тоже очень много вопросов ведется касаемо сухофруктов, очень сложно приобрести какие-то сухофрукты, которые вялились бы на горячем солнце и не обрабатывались, например, диоксидом серы для того, чтобы они быстрее потеряли эту влагу и приобрели вид, например, кураги. Если хотите съесть фрукт, то он должен быть цельным, потому что опять же сушеное манго, сублимированные (фрукты. - Прим. ред.) - это сахар обычный», - указала специалист.

По ее мнению, злоупотребляя сухофруктами и другими продуктами, содержащими быстрые углеводы, люди отказываются от базовой еды в рационе.

«Калории мы набираем, поджелудочная работает постоянно, а сил у нас нет, потому что мы не едим базовую еду, энергии мы не получаем. Мы едим быстрые углеводы, грубо говоря. Мы манго это съели, удовольствие получили, а энергии нет, то есть оно там переварилось в течение 30-40 минут, и мы опять думаем о еде», - пояснила специалист.

При этом, по мнению Львовой, даже выбирая в качестве перекуса полезные фрукты, не стоит превышать дневную норму в два средних плода и в 150-300 граммов ягод, чтобы не нагружать поджелудочную железу и не набирать вес.