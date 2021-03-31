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Нутрициолог перечислила самые полезные десерты

Светлана Иванова
14:13 31.03.2021
Хорошей альтернативой шоколаду являются изделия из кэроба, считает специалист по питанию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER, Globallookpress
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Шоколад, изделия из кэроба (плоды рожкового дерева) и свежие фрукты и ягоды являются самыми полезными десертами. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала нутрициолог, специалист по питанию Маргарита Львова. Она подчеркнула, что, выбирая шоколад, стоит ориентироваться на состав. Наиболее полезными являются лакомства, в которых максимальный процент какао-бобов и минимум остальных ингредиентов.

«Если вы хотите какой-то перекус себе устроить сладкий, то лучше или самому что-то приготовить, или выбрать, например, шоколад, не важно, молочный или горький, по калориям они примерно одинаковые. Посмотреть состав, чтобы просто были какао-бобы и, допустим, сахар», - уточнила специалист.

Она добавила, что хорошей альтернативой шоколаду являются изделия из кэроба, потому что они не содержат сахар.

«Кэроб в отличие от какао-бобов не вызывает привыкания. По вкусу он, конечно, отличается, но он будет более полезный, потому что все продукты из кэроба, как привило, без сахара», - указала нутрициолог.

Она также включила фрукты, содержащие сахар естественного происхождения и клетчатку, в список полезных десертов. Однако при этом Львова посоветовала не превышать дневную норму в два фрукта и порядка 150-300 граммов ягод, чтобы, во-первых, не нагружать поджелудочную железу, а во-вторых, не набирать вес.

В целом, как указала нутрициолог, при употреблении любой пищи, в том числе сладкой, нужно соблюдать меру.

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