Ученые нашли способ вырастить выпавшие зубы

Открытие специфического генетического механизма способно повлиять на регенерацию новых коренных зубов вместо выпавших. Ученым Киотского университета и Университета Фукуи в Японии удалось обнаружить, что антитела к гену USAG-1 оказывают влияние на рост зубов у мышей с врожденным агенезом зубов. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент на грызунах. В ходе работы ее авторы изучили генетические основы формирования зубов на ранней стадии их развития и воздействовали различными антителами на ген USAG-1.

Ученым удалось нарушить взаимодействие гена с костным морфогенетическим белком (BMP), что в итоге привело к выращиванию полноценного зуба.

Ключевой проблемой, которую удалось решить японским исследователям, является потенциальный вред для здоровья. Дело в том, что на возникновение и рост отдельных зубов оказывает влияние сразу несколько молекул. Среди них - BMP и Wnt, которые в том числе регулируют развитие зародыша, и все препараты, воздействующие на BMP и Wnt, могут привести к нарушениям нормального функционирования организма.

Сами исследователи уверены, что открытие в будущем может помочь решить проблему с потерей зубов.