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«Сарафанное радио» с медобразованием: врач-косметолог назвала три способа не попасть в руки плохого специалиста

Егор Левин
16:24 31.03.2021
Александр Гонт заявила, что у уважающего себя профессионала должен быть соответствующий вид, оформленные документы и достаточный уровень компетенции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: uwe umstätter, imageBROKER, Globallookpress
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Врач-косметолог Александра Гонт в беседе со «Звездой» рассказала о том, как не попасть в руки неквалифицированного специалиста, оказывающего при этом дорогостоящие и потенциально опасные для здоровья косметические услуги. По ее словам, нет ничего лучше «сарафанного радио» и человека с медицинским образованием.

«Нужно искать по рекомендациям подруг и друзей, которым понравилось, как проведена процедура, как работает врач и как он выглядит. Никто не пойдет к толстому диетологу или беззубому стоматологу - это показатель, если человек не может ухаживать за собой и не может привести себя в должный своей специальности вид, то ты не можешь делать это людям», - сказала Гонт.

Врач также подчеркнула, что у каждого уважающего себя специалиста должны быть соответствующие лицензии, причем не где-то, а должным образом оформленные в уголке покупателя в месте, где специалист работает. В лицензии должны быть указаны в том числе и конкретные сферы деятельности, доступные данному учреждению.

«В-третьих, есть такая специальность, как косметолог-эстетист, это человек со средним медицинским образованием, это медсестра, но которая прошла специализацию “сестринское дело в косметологии”. Они могут проводить некоторые процедуры по рекомендации и под наблюдением врача-косметолога. Если медсестра вам говорит: “Сейчас я вам сделаю губки, а тут расправим мимические морщинки”, я бы от нее бежала», - заявила врач.

Она пояснила, что медсестры способны качественно делать инъекции, но знаний в анатомии и физиологии им зачастую не хватает, поэтому именно юридическую ответственность берет на себя только врач.

«Пример из моей практики: я работала с медсестрой, которая решила колоть, говоря: “Мы - медсестры, лучше вас, что вам, жалко”, до анафилактического шока у пациентки. Началась аллергическая реакция, а знаний медсестры не хватило, чтобы оказать первую помощь. Это может быть один человек из тысячи, но это может быть. Медсестер этому не учат, они не знают, что делать в такой ситуации», - рассказала Гонт.

Ранее косметолог Дарья Баскакова объяснила в беседе со «Звездой», как правильно использовать тканевые маски и патчи для лица. По ее словам, ве зависит от состава и количества агрессивных компонентов, способных повысить проницаемость и улучшить проникновение полезных компонентов внутрь кожи.

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