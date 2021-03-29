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Косметолог объяснила, как правильно использовать тканевые маски и патчи

Светлана Головина
12:45 29.03.2021
Для достижения нужного эффекта перед покупкой необходимо тщательно изучить состав, а при использовании строго соблюдать инструкцию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Anna Shvets, Pexels
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Врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова объяснила «Звезде», как правильно выбрать одноразовые тканевые маски для лица и почему некоторые из них не оказывают эффекта.

«Все зависит от состава, так как иногда количество агрессивных компонентов, чтобы повысить проницаемость, улучшить проникновение полезных компонентов внутрь кожи, превышает содержание полезных веществ. Если сразу после нанесения маски эффект неплохой, то в перспективе при частом использовании может быть негативный  эффект. Но нельзя говорить обо всех разовых масках, все очень индивидуально, и нужно обязательно смотреть на состав», - сказала специалист.

По словам Баскаковой, условно действует правило, что хорошие маски есть только в линейке профессиональных средств и якобы в масс-маркете найти качественную продукцию сложно.

«Если мы посмотрим на цену и сравним баночную классическую маску и пересчитаем, сколько  в ней разовых доз, - это будет гораздо выгоднее, чем 20-30 дешевых тканевых масок. По моему мнению, масс-маркет маски не только не всегда полезно, но и невыгодно», - отметила косметолог.

Врач подчеркнула, что целесообразно один раз приобрести дорогую баночную маску и получить эффективный результат. При этом не стоит забывать, что использовать средство нужно четко по инструкции.

Подобные правила распространяются и на патчи для глаз. Как и тканевые маски, их нужно снимать с лица, как только начинает теряться влага.

«Патчи - идея достаточно неплохая, если пользоваться ими правильно и не слишком часто. В режиме два-четыре раза в неделю, тем более если есть такие показания, как утренняя отечность. Держим патчи не до высыхания - 10-15 минут», - пояснила Баскакова.

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