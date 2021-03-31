Путин назвал «безудержное извлечение прибыли» выстрелом себе в голову

Российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым, когда в погоне за прибылью бизнесмены забывают заботиться о работниках. По словам главы государства, хотя целью бизнеса и является извлечение прибыли, но проявление «дикого капитализма» чревато разрушением общества, государства и самого бизнеса.

Путин подчеркнул, что нормальный современный предприниматель понимает такое положение вещей.

«Дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это (сродни) аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», - заявил глава государства в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.

По мнению российского президента, требования профсоюзов, основанные «только на голом популизме» также могут привести к нарушению работы. Путин напомнил, что предприятия и бизнес создают рабочие места, поэтому требования со стороны профессиональных союзов должны подкрепляться экспертной оценкой.

По словам российского лидера, в основе социального партнерства бизнеса, профсоюзов и правительства в вопросах трудовых отношений лежат общие цели, направленные на достижение благополучия для россиян, поэтому чрезвычайно важно добиваться этого партнерства.