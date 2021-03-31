Евгений Тишковец рассказал, когда менять резину с зимней на летнюю

Автолюбителям пока не стоит менять зимнюю резину на летнюю. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам метеоролога, начало второго месяца весны не порадует жителей Центральной России теплой погодой. Циклоны, напротив, принесут в регион осадки и создадут сложные метеорологические условия.

«Апрель в Центральной России стартует с похолодания, виной тому станет серия североатлантических циклонов, которые будут нести с собой обложные дожди с высокой вероятностью периодического вкрапления мокрого снега. При этом ночные температуры будут колебаться от минус 2 до плюс 3, из-за чего есть риск образования слабой гололедицы, ну а днем воздух вряд ли прогреется выше плюс 4-9. Соответственно, в таких сложных метеоусловиях при среднесуточной температуре ниже плюс 5 градусов смена шин с зимних на летние преждевременна», - указал Тишковец.

Метеоролог посоветовал отказаться от идеи переобувки автомобиля в ближайшие две недели. По данным специалиста, теплый антициклон, который в начале следующей недели придет в регион на смену холодам, также не задержится, и Центральная Россия вновь столкнется с понижением температуры воздуха, что может сопровождаться осадками в смешанной фазе.

«В ближайшие две недели рекомендую воздерживаться жителям Центральной России от переобувки автотранспорта на летний вариант эксплуатации», - подчеркнул метеоролог.

Он добавил, что пока вопрос с началом автомобильной весны остается открытым.