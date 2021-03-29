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«Шапки снимать пока рано»: врач объяснил, чем опасна неприкрытая голова ранней весной

Валентина Пескова
15:35 29.03.2021
Ранней весной к медицинским специалистам часто приходят пациенты с симптомами гайморита и менингококковой инфекции.
«Шапки снимать пока рано»: врач объяснил, чем опасна неприкрытая голова ранней весной
© Фото: Ulrich Niehoff, imageBROKER, Globallookpress
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Родители, которые часто предупреждали детей об опасности заболеть ранней весной, когда те стремятся поскорее снять надоевшие за зиму шапки, оказались правы. Как подтвердил врач-отоларинголог Иван Лесков, с приходом весны, когда морозы уже закончилась, но холод и слякоть на улицах еще остаются, расставаться с теплыми вещами и менять гардероб на более легкий специалисты пока не рекомендуют.

«Все эти весенние погодные условия плюс еще стрессовое давление, обусловленное появлением коронавируса, а, замечу, не самим COVID-19, улучшению иммунитета не способствуют. Очень многие люди являются носителями хронических и, как правило, вирусных инфекций, которые какое-то время мирно живут и сосуществуют на наших слизистых. А коронавирус в их количество не входит», - рассказал «Звезде» специалист.

Поэтому когда вдруг случается переохлаждение, то есть дисфункция слизистых оболочек, которые как раз и не дают проникать в организм любым инфекциям, если они на них уже имеются, да еще и ослаблен иммунитет после долгой зимы, то человек начинает страдать от характерных сезонных недомоганий.

«В частности, менингит - это менингококковая инфекция, которая в большинстве случаев начинается как обычный назофарингит. Второе - это гаймориты, которые часто являются бактериальными гайморитами.  В аптеках для их лечения есть прекрасные доступные антибиотики, однако даже после семидневного положенного курса лечения эта инфекция не уходит, а возобновляется снова и снова», - прокомментировал врач.

Как рассказал специалист, это происходит из-за того, что пациенты с хроническими гнойными гайморитами являются носителями аденовируса и респираторно-синцитиальных вирусов. Это установили еще в 2016 году американские ученые, исследовав группу пациентов с гайморитами.

«Уже на эти вирусы садится бактериальная флора, которая и вызывает, собственно, сам гайморит», - говорит Иван Лесков.

Все эти инфекции и обостряются в результате весенних переохлаждений, когда граждане переоценивают собственное состояние здоровья и погодные условия, считает врач-отоларинголог. Поэтому головные уборы лучше пока не снимать, иначе на фоне ослабленного иммунитета повысится проницаемость слизистых оболочек и находящиеся в них вирусы и бактерии начнут свою активную, но совершенно ненужную организму человека работу.   

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