«Шапки снимать пока рано»: врач объяснил, чем опасна неприкрытая голова ранней весной

Родители, которые часто предупреждали детей об опасности заболеть ранней весной, когда те стремятся поскорее снять надоевшие за зиму шапки, оказались правы. Как подтвердил врач-отоларинголог Иван Лесков, с приходом весны, когда морозы уже закончилась, но холод и слякоть на улицах еще остаются, расставаться с теплыми вещами и менять гардероб на более легкий специалисты пока не рекомендуют.

«Все эти весенние погодные условия плюс еще стрессовое давление, обусловленное появлением коронавируса, а, замечу, не самим COVID-19, улучшению иммунитета не способствуют. Очень многие люди являются носителями хронических и, как правило, вирусных инфекций, которые какое-то время мирно живут и сосуществуют на наших слизистых. А коронавирус в их количество не входит», - рассказал «Звезде» специалист.

Поэтому когда вдруг случается переохлаждение, то есть дисфункция слизистых оболочек, которые как раз и не дают проникать в организм любым инфекциям, если они на них уже имеются, да еще и ослаблен иммунитет после долгой зимы, то человек начинает страдать от характерных сезонных недомоганий.

«В частности, менингит - это менингококковая инфекция, которая в большинстве случаев начинается как обычный назофарингит. Второе - это гаймориты, которые часто являются бактериальными гайморитами. В аптеках для их лечения есть прекрасные доступные антибиотики, однако даже после семидневного положенного курса лечения эта инфекция не уходит, а возобновляется снова и снова», - прокомментировал врач.

Как рассказал специалист, это происходит из-за того, что пациенты с хроническими гнойными гайморитами являются носителями аденовируса и респираторно-синцитиальных вирусов. Это установили еще в 2016 году американские ученые, исследовав группу пациентов с гайморитами.

«Уже на эти вирусы садится бактериальная флора, которая и вызывает, собственно, сам гайморит», - говорит Иван Лесков.

Все эти инфекции и обостряются в результате весенних переохлаждений, когда граждане переоценивают собственное состояние здоровья и погодные условия, считает врач-отоларинголог. Поэтому головные уборы лучше пока не снимать, иначе на фоне ослабленного иммунитета повысится проницаемость слизистых оболочек и находящиеся в них вирусы и бактерии начнут свою активную, но совершенно ненужную организму человека работу.