Жителей Центральной России предупредили о «волне арктического холода»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям Центральной России в ближайшие две недели.

Как указал метеоролог в комментарии «Звезде», апрель в Центральной России стартует с похолодания. Причиной прохладной погоды с обложными дождями и периодическим вкраплением мокрого снега являются североатлантические циклоны. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов, днем ожидается около 4-9 градусов тепла.

Специалист добавил, что холодная погода в начале следующей недели сменится ощутимым потеплением, которое в регион принесет антициклон.

«Благодаря антициклону ощутимое потепление произойдет в начале следующей недели, когда в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку в плюс 10 градусов», - заявил Тишковец.

Однако в середине апреля возможно похолодание, предупредил эксперт. По его словам, «в середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться осадками в смешанной фазе».