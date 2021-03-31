Украина запретит ввоз пшеницы, подсолнечного масла и бумаги из России

Украина вводит запрет на ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла, бумаги и изделий из нее. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Кабинет министров включил эти позиции в перечень товаров происхождением из России, запрещенных к ввозу в государство. Отмечается, что закон вступит в свою силу с 8 апреля.

Ранее Украина продлила санкции против нескольких российских граждан и компаний. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Так, в список попали первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.